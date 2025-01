Drei Verletzte und fünf lädierte Autos bei Unfall in Fulda

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Fulda sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 87-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen aus zunächst ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kollidierte mit dem vorausfahrenden Wagen eines 56-Jährigen. In der Folge wurden die Fahrzeuge gegen eine Hauswand sowie gegen drei parkende Autos neben der Fahrbahn geprallt, die dadurch aufeinander geschoben wurden.