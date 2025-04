Mörlenbach. Auch in diesem Jahr organisiert die Multikulturelle Begegnungsstätte Mörlenbach („Callas“) am Mittwoch, 30. April, die inzwischen legendäre Maifeier an der Mörlenbacher Grillhütte. Ab 17 Uhr wird es wieder Spezialitäten vom Grill, eingelegten Schafskäse sowie eine reichhaltige Auswahl an Getränken inklusive Sekt- und Cocktailbar geben.