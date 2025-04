Maifeiern in Weinheim, Odenwald und an der Bergstraße

Weinheim. Bergstraße. Odenwald. Der 1. Mai lockt nach draußen. Und wer unterwegs ist, wird in der Region vielerorts herzlich empfangen. Ob nach einer kleinen Wanderung, einer Radtour oder im Kreis der Familie: In Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald laden zahlreiche Vereine und Organisationen zu urigen Grillfesten, Maifeiern und Frühschoppen ein. Vom traditionellen „Hammelstanz“ und den „Maihock“ über eine spanisches Fest bis zur Karaoke-Party ist einiges geboten. Und natürlich fehlt am Mittwoch und Donnerstag auch das Frischgezapfte nicht. Die Vereine und Organisationen haben sich ins Zeug gelegt, um ein vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen. Neben Festen findet in Weinheim auch eine Kundgebung statt. Eins ist sicher: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.