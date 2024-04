1. Mai: Wo man in und um Weinheim feiern kann

Am ersten Mai in Feierlaune, aber noch keine Idee, wo man den Feiertag gemütlich bei leckerem Essen genießen kann? Wir haben Maifeiern, Frühlings- und Grillfest in Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald im Überblick zusammengestellt.

Maifeiern in Weinheim und an der Bergstraße

Vom traditionellen Maibaum bis hin zum kleinen Volksfest: In Weinheim und an der Bergstraße haben sich die Vereine ganz schön ins Zeug gelegt.

Maibaumstellen in Sulzbach

Mit dem Sulzbacher Kerwe- und Heimatverein geht es um 11 Uhr an der Prinz-Friedrich-Anlage los. Der Maibaum wird wieder von Vereinsangehörigen und Unterstützern aufgestellt. Für Bewirtung ist gesorgt.

Foto: Katrin Oeldorf In Sulzbach wird traditionell der Maibaum aufgestellt.

Maihock in Steinklingen

Zum Maihock in Steinklingen lädt der KSV auf das Sportgelände, Zum Hainbusch 5, ein. Ab 12 Uhr wird nicht nur Kuchen, Gegrilltes und frisch gezapftes Bier geboten, sondern auch ein Schnuppertraining mit der Tennisschule Armin Cehic für alle Altersklasse und Live-Musik mit den Kurpfälzer Alphornbläsern und der "Kapelle Krach".

Maifeier in Rippenweier

In Rippenweier wird ab 10 Uhr auf dem Schulgelände gefeiert. Organisiert wird das Fest vom Rippenweierer Ortschaftsrat, Ortsvorsteherin Anja Blänsdorf sowie der Förderverein der Grundschule Am Apfelbach und der Elternbeirat des Kinderhauses Rasselbande. Geplant ist reichlich musikalische Umrahmung - unter anderem mit Kindern des Kinderhauses Rasselbande und der Grundschule sowie von der Sängervereinigung Rippenweier und Salto Vocale.

Foto: Marco Schilling Die Schüler der Apfebach-Grundschule traten bereits 2023 bei der Maifeier in Rippenweier auf.

Auch ist die Feuerwehr mit dem „Brandhaus“ und einem großen Fahrzeug zu Besuch. Außerdem werden Vorstellung der Kandidaten für die Ortschaftsratswahl. Die Veranstalter bitten darum, eigenes Geschirr mitzubringen.

Maifeier in Leutershausen

Gemeinsam haben das DRK und die Freiwillige Feuerwehr wieder für Speisen und Getränke gesorgt - und das nicht zu knapp. Los geht es um 10 Uhr in der Markthalle in Leutershausen.

Grillfest der SPD Laudenbach

An der Bergstraße lädt die SPD Laudenbach um 11 Uhr zum Grillfest auf den Sportplatz ein. Auf der Speisekarte steht verschiedenes Grillgut, Salate und Kuchenbuffet und mehr. Auf politische Rede soll in diesem Jahr wegen der Neutralitätspflicht verzichtet werden, teilen die Sozialdemokraten mit. Dennoch wird Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny dem Fest einen Besuch abstatten.

Maifeiern im Odenwald

Auch die Odenwälder Vereine im Überwald, Birkenau und Weschnitztal haben sich nicht lange bitten lassen und warten mit einem Festprogramm auf.

Grillfest in Hornbach

Feine Grillspezialitäten gibt es bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hornbach. Das Grillfest beginnt um 10.30 Uhr und findet im Feuerwehrgerätehaus in Hornbach statt.

Foto: Katrin Oeldorf Am Feuerwehrhaus in Hornbach gibt es leckeres vom Grill.

Grillfest in Birkenau

Rund um das Sängerheim an der Tuchbleiche veranstaltet der Volkschor Birkenau ebenfalls ein großes Grillfest. Los geht es um 11 Uhr.

Maifest in Gadern

Zum zweiten Teil der Maifeierlichkeiten lädt die Feuerwehr Gadern um 11 Uhr ins Feuerwehrgerätehaus ein. Wer bereits in den Mai reinfeiern will, hat schon am Tag zuvor ab 19 Uhr die Möglichkeit dazu.

Kleiner Umzug in Siedelsbrunn

Für das Frühlingsfest am Siedelsbrunner Bürgerhaus haben sich der Ortsbeirat und der TV Siedelsbrunn etwas Besonderes überlegt: Ab 13 Uhr gibt es einen Umzug vom Deutschen Haus bis zum Sportplatz - jedes geschmückte Fahrrad erhält eine Prämie. Um 15 Uhr steht dann der Hammeltanz um den Maibaum an.

Foto: Fritz Kopetzky Einen Umzug zum ersten Mai gibt es in Siedelsbrunn.

"Grill in den Mai" in Unter-Schönmattenwag

Der Maibaum steht schon, am Mittwoch kann es losgehen: Gemeinsam mit dem Sängerbund Unter-Schönmattenwag kann man ab 11 Uhr am Sängerheim in Unter-Schönmattenwag feiern.

Frühlingsfest in Wahlen

Die Freiwillige Feuerwehr Wahlen hat für das Frühlingsfest am 1. Mai ein durchgeplantes kulinarisches Programm mit Frühschoppen, Odenwälder Leckereien und Kaffee und Kuchen zusammengestellt. Dazu gibt es ein Maiständchen vom MGV Wallonia Wahlen. Los geht es um 11 Uhr im Feuerwehrgerätehaus.

Grillfest der Swinging Cords Ellenbach

Neben Essen und Getränken haben die "Swinging Cords Ellenbach" für das Grillfest einen Spielplatz und eine Hüpfburg für die Kinder organisiert. Das Fest beginnt um 11 Uhr neben der Ellenbacher TSV-Halle, Schlierbacher Straße 43.

Foto: Fritz Kopetzky Die "Swinging Chords" laden in Ellenbach an die Scheune neben der TSV-Halle ein.

Maifest am Lempelberg in Ober-Mumbach

Gleich zwei Tage lang feiert der Akkordeon-Club Ober-Mumbach am Lempelberg, Mumbacher Talstraße 175: Am 30. April um 20 Uhr gibt es ab 21 Uhr Livemusik mit "Frei.Bier" und am 1. Mai um 11 Uhr gibt es ab 12 Uhr beim Frühschoppen die Akkordeonspieler zu hören. An beiden Tagen werden Odenwälder Spezialitäten und Gegrilltes aufgetischt, am 1. Mai gibt es noch Kesselgulasch.

Maifest in Erlenbach

Leckeres Essen, aber auch eine Hüpfburg, Kinderschminken, Unterhaltungsmusik mit dem Duo Torsten Fleschhut und Peter Treffert und einiges mehr hat das Maifest in Erlenbach zu bieten. Außerdem warten Auftritte der Tanzschule Dance Passion sowie der Rope Skipping Abteilung des TV Fürth. Der Kerweverein lädt ab 19 Uhr auf den Dorfplatz und ins Zelt ein. Bereits am 30. April kann man am gleichen Ort auch ab 19 Uhr mit Livemusik in den Mai feiern.

Foto: Philipp Reimer Mit einer Hüpfburg wartetet 2022 das Maifest in Erlenbach auf.

Äppelwoi- und Handkäsfest in Vöckelsbach

Das traditionelle Äppelwoi- und Handkäsfest der Feuerwehr Vöckelsbach wartet mit Odenwälder Köstlichkeiten und Äppelwoi aus dem Orginal Bembel auf. Michael Böhler und Bernd Dörsam unterhalten das Publikum mit Odenwälder Mundart. Das Fest findet im Feuerwehrgerätehaus und auf dem Dorfplatz ab 11 Uhr statt.

Maifest am Lörzenbacher Heidebuckel

Der SV Lörzenbach lädt nicht nur Wanderer auf den Heidebuckel am Sportplatz ein. Ab 11 Uhr wird gemütliche Stimmung bei einem herrlichen Ausblick und Bewirtung geboten.

Maifeier in Lindenfels

In Lindenfels findet die traditionelle Maifeier statt. Ab 11 Uhr laden die Trachtenkapelle und vom SV Lindenfels in den Kurgarten und ins Bürgerhaus ein.

Kundgebungen zum Tag der Arbeit

Um Zuge des Tags der Arbeit veranstaltet der Deutsche Gewerkschaftsbund zudem bundesweit Kundgebungen.

In Weinheim findet diese ab 15 Uhr auf dem Minigolfplatz in der Weststadt, Waidallee 2-4, statt. Das Motto lautet "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit". Außerdem gibt es ein Kulturprogramm und Livemusik.