Fürth

Liesel und Hans-Josef Arnold feiern diamantene Hochzeit in Krumbach

Seit 60 Jahre sind die beiden treu vereint.

Seit 60 Jahren gehen Liesel und Hans-Josef Arnold den gemeinsamen Lebensweg. Foto: Privat
Seit 60 Jahren gehen Liesel und Hans-Josef Arnold den gemeinsamen Lebensweg.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Birkenau: Vom Feuerwehrball in der „Rose“ bis zur Diamantenen Hochzeit
Ehepaar Klein feiert Ehejubiläum

Birkenau: Vom Feuerwehrball in der „Rose“ bis zur Diamantenen Hochzeit

Bei einem Ball in der „Rose“ im Jahr 1963 hat alles begonnen, jetzt feiern Erika und Werner Klein Diamantene Hochzeit.

22.08.2025

Weinheimer Ehepaar Eidt feiert Diamantene Hochzeit 
60 Jahre verheiratet

Weinheimer Ehepaar Eidt feiert Diamantene Hochzeit 

Im Jahr 1965 klingelten die Hochzeitsglocken: Ingeburg und Helge Eidt aus Weinheim sind 60 Jahre verheiratet - und feiern 2025 Diamantene Hochzeit.

05.08.2025

HSG Fürth/Krumbach will zu Hause den Titel feiern
Handball

HSG Fürth/Krumbach will zu Hause den Titel feiern

Fürtherinnen können am Sonntag gegen den SV Erbach Meister in der Bezirksoberliga werden. HSG Weschnitztal hat Personalsorgen.

19.03.2025

Hohe Hürden für die Männerteams der HSG Fürth/Krumbach
Handball

Hohe Hürden für die Männerteams der HSG Fürth/Krumbach

Schwerer geht es wohl nicht: Beide Mannschaften treffen am Wochenende auf die Spitzenreiter ihrer jeweiligen Ligen. Personell stehen die Vorzeichen aber gut.

06.03.2025

HSG Fürth/Krumbach: Dieser Rücktritt kommt überraschend
Handball

HSG Fürth/Krumbach: Dieser Rücktritt kommt überraschend

Stefan Eger gibt sein Traineramt bei der HSG Fürth/Krumbach ab. Ein Nachfolger ist zumindest bis zur Winterpause schon gefunden. Die HSG Weschnitztal hat einen entspannten Samstagabend.

19.11.2023