Lustige Polonäse und Schokoküsse-Wettessen

Hoch her ging es am Dienstagnachmittag in der Peter-Heckmann-Halle in Affolterbach. Da tanzten Prinzessinnen, Elfen und Katzen auf der Bühne, kleine Teufel und Superhelden hüpften fröhlich herum und alle hatten einen Riesenspaß. Über 200 Mädels und Jungs waren zum Kinderfasching gekommen, zu dem der Carnevalsclub Affolterbach (CCA) am Ende der aktuellen Jubiläumskampagne, die Abteilung des Sportvereins feiert 2024 ihr 44-jähriges Bestehen, eingeladen hatte.