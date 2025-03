Mehr als 40.000 Euro für die Birkenauer Sonnenkinder

Kreis Bergstraße. Der Bedarf an Krippen-, Kindergarten- und Kindertagespflegeplätzen sowie der Anspruch an die Qualität der Einrichtungen sind in den vergangenen Jahren immens gestiegen. Sowohl der Ausbau und die Weiterentwicklung bestehender Kinderbetreuungseinrichtungen als auch Neubauten in diesem Bereich werden daher unter anderem durch verschiedene Bundes- und Landesprogramme gefördert.