Mehr als 4000 Menschen demonstrieren in Heppenheim

Es war für viele Menschen ein heilsames Erlebnis: Mit bunten Plakaten, auf denen Sprüche wie „die schweigende Mehrheit ist hier“ geschrieben standen, versammelten sich mehr als 4000 Bergsträßerinnen und Bergsträßer am Graben vor dem Landratsamt in Heppenheim, um ihre Stimmen geschlossen gegen den Rechtsruck in unserer Gesellschaft zu erheben.