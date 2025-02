Millionenprojekt: Die Sanierung der Langenbergschule in Birkenau ist abgeschlossen

Birkenau. „Es ist ein historischer Tag für Birkenau und für den Schulträger Kreis Bergstraße“, sagte Landrat und Schuldezernent Christian Engelhardt am Freitag, als er in der nagelneuen Aula der frisch sanierten Langenbergschule stand. Und das hatte einen guten Grund: An diesem Tag wurde die Schule offiziell als erste Clusterschule im Kreis Bergstraße eingeweiht. „Es ist eine echte Vorzeigeschule. Und die Einweihung ist ein lang ersehntes Ereignis“ – und das für alle an der knapp vierjährigen Sanierung Beteiligten samt Schülern und Lehrkräften.