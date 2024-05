Eine neue Fassade für die Birkenauer Schule

Im Herbst 2020 begannen die vorbereitenden Maßnahmen, damit die Schüler sowie die Schulverwaltung im Juni 2021 in zwei Übergangsgebäuden auf dem Schulgelände untergebracht werden konnten. Die Sanierungsmaßnahmen im ersten Bauabschnitt wurden im Frühjahr 2023 abgeschlossen. In den neuen Räumlichkeiten, die im Mai an die Schulgemeinde übergeben wurden, finden Schüler der Jahrgangsstufen 5, 6 und 8 sowie die Schulverwaltung Platz.

Im Mai 2023 rechnete man im Rahmen der Feierstunde zur Fertigstellung des ersten Bauabschnitts mit Gesamtkosten der Modernisierungsmaßnahme an der Langenbergschule in Höhe von rund 28 Millionen Euro. Jedoch sei davon auszugehen, dass es aufgrund der Entwicklung der Materialpreise und der wirtschaftlichen Lage zu einer Kostensteigerung komme, wie das Landratsamt mitteilt. Voraussichtlich im ersten Quartal 2025 soll der zweite Bauabschnitt fertiggestellt sein.

Ein „Cluster“ meint die Zusammenfassung einzelner Einheiten zu einem gemeinsamen Bereich. Nach Abschluss der Sanierung des Schulgebäudes soll in diesem Sinne dann für jede Jahrgangsstufe eine optimale Lernatmosphäre geschaffen werden. In einem „Cluster“ werden die Unterrichtsräume und die Aufenthaltsbereiche zu einer Einheit zusammengefasst. Mit dieser architektonischen Neugestaltung geht auch eine neue Organisation des Lernalltags einher: So wird in Jahrgängen gedacht und weniger in einzelnen Klassen oder Schulformen. Man kommt weg von der Idee, den Fachraum im 45-Minuten-Takt zu wechseln, sondern lehrt und lernt mit – im wahrsten Sinne des Wortes – offenen Türen. Die Modernisierung der Langenbergschule ist ein Vorzeigeprojekt für die Zukunft der Bergsträßer Schullandschaft.