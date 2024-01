Am Ziel „erstes Quartal 2025“ wird festgehalten

Sie wird die erste „Cluster“-Schule im Kreis Bergstraße, ermöglicht also das Lernen pro Jahrgangsstufe in einer optimalen Lernatmosphäre, und wird damit Vorzeigeprojekt in der Bildungslandschaft im Landkreis Bergstraße: die Langenbergschule in Birkenau. Bereits im Herbst 2020 rollten die ersten Bagger auf dem Gelände, um die Schule darauf vorzubereiten, was sie von da ab mehrere Jahre beschäftigen wird, nämlich die grundhafte Sanierung.