Sanierung Langenbergschule geht voran

Die hessischen Sommerferien sind in vollem Gange – und im Schulgebäude ist es damit also ganz still? Nicht in Birkenau. Denn in der Langenbergschule, die seit dem Jahr 2021 grundhaft saniert und modernisiert wird, wird auch in den Sommerferien kräftig angepackt, um die Schule Stück für Stück zur ersten „Cluster“-Schule im Kreis Bergstraße umzubauen.