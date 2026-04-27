Blaulicht

Mörlenbach: Rauch im Kellergeschoss

In Mörlenbach wird die Feuerwehr am Montagmorgen wegen eines Kellerbrands in die Ofenbergstraße gerufen.

Zu einem Brandeinsatz wurde die Mörlenbacher Feuerwehr an diesem Montagmorgen kurz vor 9 Uhr alarmiert. Foto: Fritz Kopetzky
Zu einem Brandeinsatz wurde die Mörlenbacher Feuerwehr an diesem Montagmorgen kurz vor 9 Uhr alarmiert.
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