Blaulicht Mörlenbach: Rauch im Kellergeschoss In Mörlenbach wird die Feuerwehr am Montagmorgen wegen eines Kellerbrands in die Ofenbergstraße gerufen. von Stefan Jünger 27.04.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Fritz Kopetzky Zu einem Brandeinsatz wurde die Mörlenbacher Feuerwehr an diesem Montagmorgen kurz vor 9 Uhr alarmiert. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: