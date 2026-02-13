Einsatz

Mörlenbach: Papiercontainer steht in Flammen

Die Mörlenbacher Feuerwehr ist bei einem Einsatz am Lidl-Supermarkt gefordert.

Kurz nach 17 Uhr kam der Alarm für die Mörlenbacher Feuerwehr. Anlass war ein Brand am Lidl-Supermarkt. Foto: Adobe Stock
Kurz nach 17 Uhr kam der Alarm für die Mörlenbacher Feuerwehr. Anlass war ein Brand am Lidl-Supermarkt.

Mörlenbach. Kurz nach 17 Uhr wurde an diesem Freitag die Mörlenbacher Feuerwehr alarmiert. Der Grund dafür war ein Feuer, das am Lidl-Supermarkt am Ortsausgang in Richtung Reisen ausgebrochen war, wie der Gemeindebrandinspektor Robert Gölz im aktuellen Gespräch mit unserer Redaktion berichtete. Als die 28 Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stellten sie fest, dass es sich um einen Brand handelte, der im außerhalb des Gebäudes befindlichen Containers der Papiermüllpresse entstanden war. Infolgedessen war auch Rauch in den Supermarkt eingedrungen. Das Feuer konnte von den Brandschützern schnell gelöscht werden, und da sich der Container im Freien befand, gab es laut Gölz keine Verletzten zu beklagen. Nach eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden und wieder abrücken.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lidl-Filiale am Weinheimer Händelknoten wegen Brand evakuiert  
Feuerwehr im Einsatz

Lidl-Filiale am Weinheimer Händelknoten wegen Brand evakuiert  

Die Lidl-Filiale am Weinheimer Händelknoten musste am Montagnachmittag wegen eines Brandes evakuiert werden.

30.06.2025

Mörlenbacher Brandschützer als „Feuerwehr des Monats März“ ausgezeichnet
Digitalisierung

Mörlenbacher Brandschützer als „Feuerwehr des Monats März“ ausgezeichnet

Die Feuerwehr Mörlenbach ist vom Hessischen Innenminister als „Feuerwehr des Monats März“ ausgezeichnet worden. Womit sich die Mörlenbacher diese Auszeichnung verdient haben.

02.04.2025

Feuerwehr Mörlenbach löscht Brand in Gartenhütte
Mörlenbach

Feuerwehr Mörlenbach löscht Brand in Gartenhütte

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern.

05.10.2024

Brand in Mörlenbacher Einfamilienhaus
Mörlenbach

Brand in Mörlenbacher Einfamilienhaus

Ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus holte 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mörlenbach auf den Plan.

25.05.2024

Ein Mensch bei Brand in Mörlenbach verletzt
Blaulicht

Ein Mensch bei Brand in Mörlenbach verletzt

Am Donnerstagnachmittag fängt einem Einfamilienhaus Öl in einem Topf Feuer. Die Folgen sind weitreichend.

15.02.2024