Mörlenbach: Papiercontainer steht in Flammen
Die Mörlenbacher Feuerwehr ist bei einem Einsatz am Lidl-Supermarkt gefordert.
Mörlenbach. Kurz nach 17 Uhr wurde an diesem Freitag die Mörlenbacher Feuerwehr alarmiert. Der Grund dafür war ein Feuer, das am Lidl-Supermarkt am Ortsausgang in Richtung Reisen ausgebrochen war, wie der Gemeindebrandinspektor Robert Gölz im aktuellen Gespräch mit unserer Redaktion berichtete. Als die 28 Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stellten sie fest, dass es sich um einen Brand handelte, der im außerhalb des Gebäudes befindlichen Containers der Papiermüllpresse entstanden war. Infolgedessen war auch Rauch in den Supermarkt eingedrungen. Das Feuer konnte von den Brandschützern schnell gelöscht werden, und da sich der Container im Freien befand, gab es laut Gölz keine Verletzten zu beklagen. Nach eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden und wieder abrücken.