Neue Ideen für den Lammershof

Das Landhotel Lammershof in der Abtsteinacher Straße zwischen Birkenau und Löhrbach war Mittelpunkt der Ausschusssitzung für Bau, Umwelt, Energie und Verkehr der Gemeinde Birkenau. Denn der Eigentümer möchte sein Beherbergungsangebot erweitern.

Einstimmig gaben die Bauausschussmitglieder am Montagabend im Sitzungssaal die Empfehlung, den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Erweiterung Lammershof“ zu beschließen und die Beschlussfassung als Vorentwurf zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Verfügung zu stellen. Sie empfahlen zudem, den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans zu fassen sowie diesen ebenso zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung zur Verfügung zu stellen.

Fachwerkhaus aus dem Jahr 1709

Weitere Zimmer und Wellness

Umbau weiterer baulicher Anlagen

Innerhalb des zweiten Teilgeltungsbereichs ist laut Sitzungsunterlagen der Umbau bestehender baulicher Anlagen, die nicht mehr im Sinne der Landwirtschaftsnutzung benötigt werden, zu Veranstaltungsräumen und weiteren Übernachtungsmöglichkeiten vorgesehen. Hier sei seitens der Eigentümer auch ein etwas außergewöhnliches, ländliches Angebot, beispielsweise Übernachtungsmöglichkeiten in den ehemaligen Gras-Silos, vorstellbar.

Aufgrund der beabsichtigten Nutzungsänderung ist auch hier ein entsprechender Bedarf an Stellplatzmöglichkeiten zu berücksichtigen, weshalb auch hierfür geeignete Flächen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Bauplanungsrechtliche Voraussetzungen schaffen

Außerdem werden verbindliche Vorgaben für die Umbau- und Erweiterungsvorhaben bestimmt, sodass diese mit den Entwicklungszielen der Gemeinde vereinbar sind, wie es in den Unterlagen heißt.

Er plädierte unter anderem dafür, eine Ausgleichsfläche in grundstücksnaher Umgebung zu wählen, die dann ökologisch aufgewertet werden soll. Er habe zudem angeregt, Gespräche mit Hessen Mobil zu führen, da es an dieser Stelle noch keinen Gehweg gibt, jedoch mit einer vermehrten Nutzung der Straße durch Fußgänger zu rechnen sei. In der Sitzungsrunde nach der Sommerpause werden sich die weiteren Gremien mit dem Bauvorhaben beschäftigen.