Oberzent: Kutschenturnier am Sonntag in Beerfelden 

Oberzent. Am Sonntag, 18. Mai, findet in der Beerfeldener Stried ein Kutschenfahrtturnier statt, Prüfungen laufen ab 10 Uhr. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Das Turnier ist Bestandteil eines Dreiländer-Cups (Hessen, Bayern, Baden-Württemberg), dessen Finale im September ebenfalls in Beerfelden ausgetragen wird. Es starten Ein- und Zweispänner mit Dressuren und kombinierten Hindernissen. Die Veranstaltung wird vom Reit- und Fahrverein Oberzent RFVO ausgerichtet, Turnierleiter sind Gerhard Ihrig und Ludwig Schäfer.