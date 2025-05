Trösel: Human-Table-Soccer Turnier

Trösel. Kicker-Action in Lebensgröße: Der Förderverein der TG Jahn Trösel lädt am Donnerstag, 29. Mai, (Vatertag) wieder zum beliebten Human-Table-Soccer-Turnier auf den Sportplatz in Trösel ein. In den vergangenen Jahren hat sich diese außergewöhnliche Veranstaltung zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt – und auch diesmal verspricht es ein unvergesslicher Tag für Spieler und Zuschauer gleichermaßen zu werden. Mannschaften, die sich am Human-Table-Soccer-Turnier beteiligen möchten, können sich noch bis zum 16. Mai per E-Mail an christoph.wolk@tgjahn.onmicrosoft.com anmelden. Aktuell sind noch Plätze frei.