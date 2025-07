Odenwald: ESC-Kandidaten bei "Sound of the Forest"-Festival

Nach ihrem Auftritt vor Millionenpublikum auf der ESC-Bühne geht es für das Duo "Abor & Tynna" in den Odenwald. Genauer gesagt an den Marbachstausee. Wo es Tickets gibt und welche Bands das Publikum beim Sound of the Forest noch erwartet.