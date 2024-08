Odenwald: Drei Kerwen an einem Wochenende

An diesen Wochenenden reiht sich eine Kerwe an die nächste – auch in Gorxheimertal freut man sich schon heute auf den Start des viertägigen Fests. Und dann feiert wieder ganz Gorxheimertal. Los geht es mit der Talkerwe traditionell am zweiten Septemberwochenende. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und die Vereine haben wieder eine Menge geplant, um von Freitag, 6. September, bis Montag, 9.

In Gorxheim wird traditionell am ersten Kerwetag mit Partymusik rund um das Sängerheim gefeiert, wenn DJ Koma für Stimmung sorgen wird. In Unter-Flockenbach hat man gleich zwei Gründe zum Feiern.

Jubiläum bei der FuSki-Kerwe

Der erste ist natürlich die Kerwe an sich. Der zweite: ein besonderes Jubiläum. Denn seit bereits 20 Jahren sind die Skiabteilung und die Fußballabteilung des SVU gemeinsam für die FuSki-Kerwe tätig. „Was zuvor in zwei getrennten Zelten fast nebeneinander gefeiert wurde, findet seit 20 Jahren in unserem FuSki-Kerwezelt statt“, wie es in der Ankündigung heißt. Hand in Hand werde zusammengearbeitet und man schaffe es jedes Jahr aufs Neue, vier Tage Kerwebegeisterung zu verbreiten.

Viel Musik in Variationen

Vor 20 Jahren waren es Rana Nag sowie die damaligen Skiabteilungs-Verantwortlichen Hans-Peter Unrath, Markus Knapp und Herbert Kinkel, die sich dazu entschieden, haben gemeinsam den künftigen Weg der Kerwe zu beschreiten. Seitdem wird gemeinsam das Zelt auf und abgebaut, Dienste gemeinsam bestritten und natürlich auch gemeinsam gefeiert, heißt es weiter in der Ankündigung. In Unter-Flockenbach wird an allen vier Kerwetagen Programm geboten – und das vor allem mit viel Musik in unterschiedlichen Variationen: von Live-Musik über Hits durch einen DJ bis zu Karaoke.

In Trösel lädt der Skiclub Trösel, die Skiabteilung der TG Jahn, zu einem viertägigen Programm ein. Dieses hält neben viel Musik und Tanzauftritten der Firegirls-Gruppen auch mit einem Zweirad-Oltimertreffen auf dem Kerweplatz für viele Geschmäcker etwas bereit.

Wie im Bürgerbrief der Gemeinde Gorxheimertal bereits angekündigt, feiert die Schaustellerfamilie Schmidt in diesem Jahr 70-jähriges Jubiläum auf dem Kerweplatz in Unter-Flockenbach und die Gemeinde ist für diese uneingeschränkte Treue über so viele Jahrzehnte sehr dankbar. Es wird ein kleiner Rahmen gefunden werden, in dem die Gemeinde am diesjährigen Festwochenende hierauf eingehen wird. „Wir freuen uns sehr auf die Begegnungen im Rahmen dieser Veranstaltungstage und die herzliche Kommunikation, die erfahrungsgemäß bei diesen Veranstaltungen geführt wird“, heißt es weiter im Bürgerbrief.

Solidarisches Miteinander