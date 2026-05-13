Feuerwehreinsatz

Odenwald: Vollsperrung am Gumpener Kreuz

Am Gumpener Kreuz bei Fürth kam es am Mittwochvormittag zu einem Feuerwehreinsatz mit Vollsperrung.

Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz bei Fürth aus (Symbolbild). Foto: Fritz Kopetzky
Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz bei Fürth aus (Symbolbild).
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