Reichelsheim/Erbach: Drogen bei Durchsuchungen von Wohnungen gefunden - drei Personen unter Verdacht

Reichelsheim/Erbach. Ermittler der Polizei haben am Deinstag zwei Wohnungen in Reichelsheim und Erbach durchsucht. In der Wohnung eines 54-Jährigen in Reichelsheim wurden 250 Gramm eines weißen Pulvers gefunden – wahrscheinlich handelt es sich um Amphetamin, teilte die Polizei mit. Ebenfalls fanden die Beamten Opiate und gehen davon aus, dass der Mann mit Drogen handelte. In der Wohnung eines 37-Jährigen und einer 21-Jährigen in Erbach fanden die Polizisten ebenfalls 30 Gramm Metamphetamin, mehrere Gramm Haschisch und gehen ebenfalls davon aus, dass die Personen mit Drogen handelten. Die zwei Männer und die Frau erwartet ein Strafverfahren.