Reichsbürger-Prozess: Angeklagter war Vertrauensperson für "Tag X"

„Er weiß jetzt genau, wie’s geht“ oder „Er wird explizit in den Tatplan mit eingebunden“: Es sind Sätze wie diese, die den 62-Jährigen aus Gorxheimertal weiter erheblich belasten. Seit dem 30. August muss sich der Mann vor dem 8. Strafsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt verantworten. Er soll an der Planung schwerster Straftaten beteiligt gewesen sein: Mit weiteren fünf Personen, die seit Mai 2023 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz stehen, wird ihm die mitgliedschaftliche Beteiligung an einer inländischen terroristischen Vereinigung sowie die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vorgeworfen.