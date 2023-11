Repair-Café findet wieder hohen Zuspruch

„Schön, dass es jetzt so etwas auch bei uns gibt und dass das auch publik gemacht wird“, meinte die 81-jährige Karin, die mit ihrem Sandwich-Toaster zum Repair-Café ins Begegnungszentrum gekommen war. „Der stammt noch von meinen Eltern und ist bestimmt seit 45 Jahren bei uns in Betrieb. Jetzt will er aber nicht mehr.“

Die emsigen Helfer hatten aber kein Problem damit, den Fehler zu lokalisieren und zu beheben. Es war ein defektes Anschlusskabel, das die Probleme bereitet hatte. Und im Repair-Café gab es auch gleich das passende Kabel, um den Schaden zu beheben. Die „Kundin“ konnte das Begegnungszentrum mit einem wieder funktionierenden Gerät verlassen.

Reger Betrieb

Wie schon bei den vorherigen Auflagen des Repair-Cafés herrschte auch diesmal wieder reger Betrieb, sodass sogar der zweite Raum mit Arbeitsplätzen belegt wurde. Dabei war die Palette der mitgebrachten Geräte einmal mehr beachtlich. Die Bandbreite reichte von CD-Playern über Mikrowellen, einige Staubsauger, Ventilatoren, Radiorekorder, Mini-Backofen und Kaffeemaschinen bis zu Netzteilen und Ladegeräten. 70 bis 80 Prozent der defekten Geräte konnten auch diesmal wieder repariert werden oder der Fehler wurde festgestellt und das defekte Teil bestellt oder dem Besitzer genau erklärt, was er besorgen muss, damit eine Reparatur ausgeführt werden kann. „Oft ist aber gar nicht der Defekt das Problem, warum wir nicht helfen können“, so einer der ehrenamtlichen Helfer des Repair-Cafés. „Vielmehr liegt es daran, dass die Hersteller ihre Geräte so produzieren, dass man an das Innenleben nur herankommt, wenn man das Gerät zerstört. Und das wollen wir natürlich nicht.“

Für ihre Arbeit verlangen die ehrenamtlichen Helfer des Repair-Cafés keine Bezahlung. Ihnen macht es nach eigener Aussage Spaß, ihren Mitmenschen zu helfen. Dafür investieren sie gern so manche Stunde ihrer Freizeit. Das Begegnungszentrum freut sich aber über jede Spende, die die engagierte Arbeit der Einrichtung unterstützt. Die unermüdlichen Mitarbeiter des Repair-Cafés freuten sich auch sehr, kürzlich einen neuen Mitstreiter in ihren Reihen willkommen zu heißen. Er macht es möglich, dass ab sofort auch Telefone, Tablet-Computer, Spiele. Konsolen und Laptops repariert werden können.

Meinungsaustausch

Wie in der Vergangenheit ergaben sich auch dieses Mal in der Reparatur-Zeit wieder viele Gelegenheiten zum Gespräch und Meinungsaustausch. Damit wurde eine weitere Intention des Repair-Cafés erfüllt, den Kontakt unter den Menschen in der Region zu intensivieren und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. kko