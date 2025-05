Rimbach. Alle Vorbereitungen sind getroffen und die Reparateure stehen in den Startlöchern: Das Repair-Café bei der Behinderten-Selbsthilfe in Rimbach kann eröffnet werden. Bei diesem Reparier-Treff stehen ehrenamtliche Fachleute zur Verfügung, die mithelfen, mitgebrachte und kaputte Gegenstände so weit wie möglich wieder zum Leben zu erwecken.