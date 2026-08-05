Mörlenbach

Rettungshubschrauber im Einsatz: Radfahrer stürzt im Bikepark Mörlenbach-Bonsweiher 

20 Einsatzkräfte der Mörlenbacher Feuerwehren unterstützen den Notdienst vor Ort.

Zu einem Unfall im Bikepark am Waldsee in Bonsweiher ist es am Mittwoch gegen 14 Uhr gekommen. Ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) musste angefordert werden. Foto: Melissa Richter
Zu einem Unfall im Bikepark am Waldsee in Bonsweiher ist es am Mittwoch gegen 14 Uhr gekommen. Ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) musste angefordert werden.
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