Mörlenbach Rettungshubschrauber im Einsatz: Radfahrer stürzt im Bikepark Mörlenbach-Bonsweiher 20 Einsatzkräfte der Mörlenbacher Feuerwehren unterstützen den Notdienst vor Ort. von Stefan Jünger 05.08.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Melissa Richter Zu einem Unfall im Bikepark am Waldsee in Bonsweiher ist es am Mittwoch gegen 14 Uhr gekommen. Ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) musste angefordert werden. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: