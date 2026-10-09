Rimbach: Bewohner überraschen Einbrecher
Als die Bewohner in ihr Haus in Rimbach zurückkehren, wartet dort eine böse Überraschung. Der Eindringling reagiert sofort – und verschwindet, bevor die Polizei eintrifft.
Rimbach. Bewohner eines Einfamilienhauses in der Brunnengasse in Rimbach haben einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Täter am Donnerstagabend über die Terasse Zutritt zu dem Haus verschafft. Anschließend durchwühlte er Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen. Ob er fündig wurde, war zunächst nicht bekannt. Die heimkehrenden Bewohner überraschten den ungebetenen Gast, der daraufhin überstürzt das Weite suchte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.
Der Einbrecher hatte eine athletische Figur und hatte eine Stoffhose, Steppjacke, eine Kappe und Gartenhandschuhe an. Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 20) unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegen.