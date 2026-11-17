Rimbach: Einbrecher hebeln Haustür auf
Unbekannte verschaffen sich Zugang zu einem Haus in Rimbach und durchsuchen mehrere Räume. Jetzt ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise.
Rimbach. Einbrecher sind in ein Wohnhaus in der Gartenstraße im Rimbacher Ortsteil Fürth eingedrungen und haben Schmuck gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Kriminellen in der Zeit zwischen Donnerstag, 12. November, und Sonntag, 15. November, die Tür des Wohnhauses auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer. Mit Modeschmuck als Beute flüchteten sie anschließend vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten in Heppenheim (Kommissariat 20) unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegen.