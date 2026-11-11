Kriminalität

Mörlenbach: Einbrecher gelangen über Terrasse in Haus

Ein Wohnhaus in der Sudetenstraße gerät ins Visier von Kriminellen. Die Täter durchsuchen die Räume und stehlen unter anderem Dokumente.

Die Täter verschafften sich über die Terrasse Zugang zum Gebäude in Mörlenbach (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Täter verschafften sich über die Terrasse Zugang zum Gebäude in Mörlenbach (Symbolbild).

Mörlenbach. Kriminelle sind in der Zeit zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen in ein Wohnhaus in der Sudetenstraße in Mörlenbach eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter ersten Ermittlungen zufolge über die Terrasse Zugang zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten unter anderem Dokumente. Das Kommissariat 20 der Kripo in Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 06252 706 0 um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

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