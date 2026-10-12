Einbrecher schlagen in Heppenheim zu – Polizei sucht Zeugen
Unbekannte verschaffen sich in der Nacht zum Sonntag Zugang zu einem Wohnhaus in Heppenheim. Anschließend verschwinden sie mit ihrer Beute. Die Kripo ermittelt.
Heppenheim. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Wohnhaus in der Werrastraße in Heppenheim eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Einbrecher über die Haustür Zugang zum Gebäude. Die Täter entwendeten im Haus Bargeld und machten sich anschließend aus dem Staub. Das Kommissariat 20 der Kriminalpolizei in Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 06252 706 0 um Hinweise von Zeugen.