Kriminalität

Einbrecher schlagen in Heppenheim zu – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschaffen sich in der Nacht zum Sonntag Zugang zu einem Wohnhaus in Heppenheim. Anschließend verschwinden sie mit ihrer Beute. Die Kripo ermittelt.

Zeugen werden gebten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim zu melden (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Zeugen werden gebten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim zu melden (Symbolbild).

Heppenheim. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Wohnhaus in der Werrastraße in Heppenheim eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Einbrecher über die Haustür Zugang zum Gebäude. Die Täter entwendeten im Haus Bargeld und machten sich anschließend aus dem Staub. Das Kommissariat 20 der Kriminalpolizei in Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 06252 706 0 um Hinweise von Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach einem Einbruch in Mörfelden-Walldorf setzt die Polizei auf wachsame Nachbarn
Diebstahl

Nach einem Einbruch in Mörfelden-Walldorf setzt die Polizei auf wachsame Nachbarn

Unbekannte verschaffen sich gewaltsam Zugang zu Wohnräumen in der Karlstraße und verschwinden danach mit Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen.

22.05.2026

Heppenheim: Einbrecher dringen über Terassentür in Haus ein
Kriminalität

Heppenheim: Einbrecher dringen über Terassentür in Haus ein

Unbekannte verschaffen sich am Mittwochabend Zutritt zu einem Haus im Heppenheimer Stadtteil Kirschhausen. Die Kripo ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

19.02.2026

Grasellenbach: Einbrecher schlagen Fenster ein und flüchten ohne Beute
Zeugen gesucht

Grasellenbach: Einbrecher schlagen Fenster ein und flüchten ohne Beute

Unbekannte Täter haben sich am Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Grasellenbach verschafft. Nach Polizeiangaben flüchteten sie ohne Diebesgut.

22.10.2025

Einbrecher stehlen 600 Kilo schweren Tresor aus Wohnhaus
Diebstahl

Einbrecher stehlen 600 Kilo schweren Tresor aus Wohnhaus

Unbekannte brechen in ein Haus ein - und flüchten mit einer schweren und wertvollen Beute.

26.09.2025

Zeugen nach Einbruch in Heppenheimer Wohnhaus gesucht
Blaulicht

Zeugen nach Einbruch in Heppenheimer Wohnhaus gesucht

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch "Im Vordersberg".

30.04.2024