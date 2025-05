Schnackertswies in Wald-Michelbach wird wieder zur Festivalbühne

Wald-Michelbach. Es summt und brummt rund um die Schackertswies in Affolterbach – doch am letzten Wochenende im August gesellen sich zu dem Summen von Bienen und Co. noch ein paar weitere Töne von Gitarre, Mundharmonika und DJ-Pult, denn: Vom 29. bis 31. August wird aus der Schnackertswies im Wald-Michelbacher Ortsteil Affolterbach wieder ein kleines, aber feines Festivalgelände, wenn zur dritten Auflage des „Schnackerts Jam“ eingeladen wird. Wie viel Arbeit hinter der Planung von Konzept über Booking bis Aufbau steckt und welche Künstler diesmal zu hören sind, weiß Organisator Leon Autor.