Schnee hält Sonnenuhrenfans nicht ab

Zugegeben: Die dicke Schneedecke über den Landschaften lässt nicht gerade an Sonnenstunden denken – und auch nicht unbedingt an Sonnenuhren. Doch gerade in diesen Tagen hat ein Verein viel in Planung, um Birkenau, das schon seit langer Zeit als „Dorf der Sonnenuhren“ bezeichnet wird und das seit drei Jahren den Weltrekord für die „größte Sonnenuhrdichte an einem Ort“ für sich verbucht, noch bekannter zu machen – in der Region, im Land und auch international.