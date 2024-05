Schüler in Birkenau lernen viel zu "Cybergrooming"

Hellhörig sein im Netz und nicht blind jedem Fremden vertrauen, der im Chat freundlich erscheint – das ist gar nicht so einfach, aber umso wichtiger. Denn die Fallzahlen sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen steigen auch in Hessen deutlich, wobei die Dunkelziffer als hoch eingeschätzt wird. Durch die digitalen Medien gibt es für Täter inzwischen neue Wege, sich potenziellen Opfern anzunähern, beispielsweise durch „Cybergrooming“, die Anbahnung sexueller Kontakte mit Minderjährigen über das Internet.

Mehr zu „Cybergrooming“ und zur Kampagne „Brich Dein Schweigen“ „Cybergrooming“ bezeichnet laut Bundeskriminalamt die gezielte Anbahnung sexueller Kontakte mit Minderjährigen über das Internet. Die Täter geben sich in Chats oder Online-Communitys gegenüber Kindern oder Jugendlichen als ungefähr gleichaltrig oder als verständnisvolle Erwachsene mit ähnlichen Interessen aus. Sie beabsichtigen auf diese Weise das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, um sie zu manipulieren. Oftmals bringen sie die Kinder dazu, ihnen freizügige Selbstporträts zu senden. Die Fotos werden dann teilweise als Druckmittel gegen die Minderjährigen eingesetzt, um sie zu weiteren Handlungen zu bewegen. Manche Täter verfolgen außerdem das Ziel, sich auch „offline“ mit den minderjährigen Opfern zu treffen und sie zu missbrauchen. Mehr Informationen gibt es unter www.bka.de Die Kampagne „Brich Dein Schweigen – hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“ wurde im März 2022 gestartet. Die Langenbergschule in Birkenau ist die fünfte Schule im Kreis, die an diesem Projekt teilnimmt, weitere sollen folgen. Der initiierende Verein Bürger und Polizei Bergstraße wurde im Jahr 2023 mit dem Anerkennungspreis des Hessischen Präventionspreises ausgezeichnet. Am 21. Mai soll allen interessierten Sportvereinen aus Südhessen die Kampagne im Merck-Stadion, der Heimstätte des Kooperationspartners SV Darmstadt 98, vorgestellt werden. Mehr Infos unter https://ppsh.polizei.hessen.de

Einmal mehr wurde diese Gefahr bei einem Projekttag deutlich, der am Mittwoch an der Langenbergschule (LBS) in Birkenau stattgefunden hat. Im Sommer 2022 starteten der Verein Bürger und Polizei Bergstraße, die Rotary Clubs der Region sowie das Polizeipräsidium Südhessen eine Kampagne unter dem Namen „Brich Dein Schweigen – hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“. Diese hat das Ziel, Kinder und Jugendliche zu schützen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Kreis Bergstraße unterstützt diese Initiative mit dem Projekttag „Gefangen im Netz –Brich dein Schweigen“, der an weiterführenden Schulen im Kreis angeboten wird, wie vor Kurzem an der LBS. Die komplette siebte Jahrgangsstufe wurde auf diese Weise für dieses Thema sensibilisiert.

70 Schüler sind interessiert

Im Vorfeld führten die Lehrer die rund 70 Schüler der Jahrgangsstufe an das Thema heran, erklärten Begriffe und sammelten gemeinsam mit den Schülern Fragen, die sie im Rahmen des Projekttags in einer Podiumsdiskussion an die Vertreter der Polizei stellten. Doch zuvor wurde den Schülern eine Dokumentation gezeigt, die verdeutlichte, welche Gefahren von „Cybergrooming“ ausgehen.

Bei „Tiktok“ gehen alle Hände hoch

Dass die sozialen Netzwerke und das Spielen von Onlinegames längst in den Kinderzimmern angekommen sind, ist Fakt. Und damit ist auch der direkte Draht zu den Kindern und Jugendlichen gegeben. Die Experten machten deutlich: Auf allen Plattformen, die die Jugendlichen nutzen, sind auch die Täter unterwegs. Auf die Frage, wer „Tiktok“ nutzt, gingen alle Hände nach oben. Dicht gefolgt von weiteren Netzwerken und Onlinegames. Das zeigte: Dieses Thema und seine Gefahren sind real.

Eindringlicher Appell

Die Siebtklässler der LBS löcherten die Experten der Polizei mit Fragen beispielsweise rund um die Motivation der Täter und deren Bestrafung. Auf die Frage, woran man erkennt, dass die Person im Chat älter ist als man selbst, lautete der eindringliche Appell von Kriminalkommissar Johannes Hofmann: „Chattet nur mit Personen, die ihr kennt.“ Und Kriminalhauptkommissar Christian Iglesias ergänzte: „Es ist auf Distanz kaum feststellbar, wie alt jemand ist. Die Täter wissen, wie sie sich ausdrücken müssen, um nicht aufzufliegen.“

Hier gibt es Hilfe: Das Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“ ist erreichbar unter Telefon 0800/2255530 (anonym und kostenlos). Das Beratungstelefon zur Prävention von Kinder- und Jugendpornographie unter Telefon 0800/5522200 (anonym und kostenlos). Hilfe in der Nähe und Online-Beratung per E-Mail gibt es unter www.hilfe-portal-missbrauch.de

Ein erster Hinweis könne aber sein, dass man gefragt werde, wo man wohnt. Kriminaloberrat Benjamin Henne betonte: „Sobald Fotos verlangt werden, brecht den Kontakt ab. Und: Vertraut euch jemandem an.“

"Wir müssen hinschauen"

Matthias Schimpf, hauptamtlicher Kreisbeigeordneter, betonte in Vertretung von Landrat Christian Engelhardt die Wichtigkeit dieses Themas. „Wir müssen auf die achtsame Nutzung des Internets hinweisen – und hinschauen.“ Er dankte allen Beteiligten des Projekttags, die dazu beitrugen, das Thema auch außerhalb des regulären Unterrichts zu bearbeiten. Der Raum „Schule“ biete sich hervorragend an, um für dieses Thema zu sensibilisieren.

Dem schloss sich Thomas Rech, stellvertretender Leiter der LBS, an, der betonte, dass sich die Schule vor allem der Medienerziehung verschrieben habe.