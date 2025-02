Bands nominieren Bands: Playlist zur "WNOZ-Songballschlacht" auf Spotify

Weinheim. Wie klingt eigentlich die Region? Und wie viel musikalisches Potenzial steckt in ihr? Dieser Frage wollten WNOZ nachgehen und genau hinhören. Die Idee: Eine Playlist mit Songs von regionalen Künstlern erstellen - mit folgender Besonderheit: Nicht die Redaktion wählt die Songs aus, sondern die regionalen Bands nominieren sich gegenseitig und bestimmen damit die Reihenfolge der Songs in der Playlist "Songballschlacht". In dieser werfen sie sich die Nominierungen zu wie die Bälle bei einer Schneeballschlacht oder im Sommer an den Tischtennisplatten.