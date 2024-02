Auftakt durch Schroff

Alles begann kurz vor Weihnachten 2023, als die Weinheimer Punkrockband Schroff ihr vorerst letztes Konzert gespielt hat. Die letzten Töne der Band im Café Central konnten da schon den ein oder anderen melancholischen Gedanken wecken. Und vor allem weckten sie auch den Wunsch danach, die Musik der Region noch stärker aufleben zu lassen. Eine Playlist, in der es die Region auf die Ohren gibt, bietet sich dafür doch an. Darauf folgte zunächst die Frage, welche Lieder in eine solche Playlist passen. Die Antwort: Na, die Lieder, die Künstler der Region untereinander selbst am besten finden.

Schnell nahm die Songballschlacht an Fahrt auf. Joe Doe wirft einen Ball zu Spiral Drive mit „Space Train“, wiederum wünschen diese sich „Ballad of Balance“ von KALK¥L. So wird in der vielfältigen Playlist von der allseits bekannten Work-Life-Ballance und von der Liebe gesungen oder das Leben durch ein Kaleidoskop betrachtet. Außerdem gibt es hier in der Region auch ein Haus am See, das nicht Peter Fox gehört.