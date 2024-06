Die ultimative Playlist für eure EM-Party

Die Europameisterschaft läuft für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft aktuell wie am Schnürchen - und nicht nur die Fans in Weinheim fiebern live zu Hause und beim Public Viewing mit. Was gehört zu einer richtig fetten EM-Party? Fußball-Mucke - von Major Tom bis zum Liverpool-Klassiker "You'll never walk alone", von Oli Pochers "Schwarz und Weiß" über die Sportfreunde Stiller und "Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen", oder?