Ab September zurück! Exklusivkonzerte in der Redaktion der WN/OZ wieder neu gestartet! Ganz nah dran in Wohnzimmeratmosphäre!

Einmal im Monat verwandelt sich unsere Redaktion wieder in die wohl kleinste Bühne Weinheims. Dann spielen regionale Künstlerinnen und Künstler im StudioD für einen guten Zweck . Bei entspannter Atmosphäre können unsere Gäste handgemachter Musik lauschen und dabei ganz nebenbei einen Einblick in die Redaktion bekommen. Die Woinemer Hausbrauerei sorgt für frisch gekühlte Getränke, die man sich gegen eine Spende nehmen kann. Nach dem Auftakt von StudioD am 17. September mit Salma mit Sahne geht es nun in die nächste Verlosungsrunde!

Irish Folk mit Cup of Colcannon

Gründung unterm Weihnachtsbaum – fast

Gegründet haben sich Cup of Colcannon erst im vergangenen Jahr an Weihnachten 2023 – beim traditionellen Weihnachtskonzert von Dr. Woggle & the Radio. „Es war eine mehr oder weniger spontane Idee“, so Rieker. Dass Moschner begeistert und sofort dabei war, freute die 31-Jährige. „Wir hatten wahnsinnig Lust auf Irish Folk!“ Die Beiden kannten sich schon vorher, denn sie haben bereits zusammen in einer Reggae-Metall-Band gespielt. „Das hat sich dann aber verlaufen“, sagt Moschner und ist umso glücklicher, wieder regelmäßig zu musizieren.