StudioD

Cup of Colcannon live im StudioD mit "Bonny Ship the Diamond"

Einmal im Monat verwandelt sich die Redaktion der Weinheimer Nachrichten und der Odenwälder Zeitung wieder in die wohl kleinste Bühne Weinheims. Am 15. Oktober spielten Cup of Colcannon feinsten Irish Folk in unserem StudioD.