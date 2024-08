Neustart StudioD - Die Wohnzimmerkonzertreihe geht weiter

Bis der Coronalockdown im Jahr 2020 es nicht mehr zuließ, fand in der Redaktion der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung ein Mal im Monat ein Konzert in Wohnzimmeratmosphäre statt. Jetzt holen wir StudioD aus seinem Dornröschenschlaf. Am 17. September 2024 geht es wieder los. In unserer Neuauflage haben wir sowohl bekannte Gesichter als auch Newcomer der regionalen Musikszene auf dem Programm.