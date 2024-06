Softeis-Automat in Wald-Michelbach aufgebrochen

"Ein Softeis-Automat im Bereich der Kreidacher Höhe geriet am Sonntag (16.06.), gegen 18.30 Uhr, in das Visier von zwei Unbekannten", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Täter hebelten den Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld. Zeugen beobachteten zwei junge Männer im Alter zwischen 14 und 20 Jahren, beide sollen etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und dick beziehungsweise kräftig sein. Beide waren mit Jeans, T-Shirts und Turnschuhen bekleidet.