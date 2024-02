Überwald Alm: Neueröffnung auf der Kreidacher Höhe

Wer in den vergangenen Wochen über die Kreidacher Höhe gefahren ist, dem dürfte eine Baustelle unweit der Sommerrodelbahn aufgefallen sein. Mittlerweile ist dort eine kleine, offene Holzhütte zu bestaunen. "Überwald Alm" wird das neue Projekt genannt. Es soll Wander- und Fahrradfreunden als Rastplatz dienen und noch vor Ostern eröffnet werden. Sogar Verpflegungsautomaten sind geplant.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wer dahinter steckt

Am 23. März dieses Jahres wollen sich Sandra und Daniel Gam einen langersehnten Traum erfüllen. Und zwar soll an diesem Tag auf der Kreidacher Höhe ihr Wanderrastpunkt "Überwald Alm" öffnen. "Eine gemütliche Hütte, eingebettet in die malerischen Hügel des Odenwalds, ein Ort, der wie für Pausen während eurer Abenteuer geschaffen ist", heißt es auf dem dazugehörigen Instagram-Account. Das Ganze sei schon mehrere Monate in Planung gewesen, seit wenigen Wochen werde gebaut. Die Vorbereitungen zur Eröffnung kämen nun in die finale Phase.

Die Wald-Michelbacher Eheleute sind "immer auf der Suche nach Orten, an denen man einkehren kann", so Sandra. Gerade als junge Familie sei sowas immer sehr praktisch. Die beiden haben nämlich zwei kleine Kinder im Alter von einem und drei Jahren. Daniel gilt als begeisterter Fahrradfahrer und betreibt selbst einen Bikestore in Wald-Michelbach. Sandra folgt ihm in der Regel mit den Kindern im Schlepptau. "Der Große fährt schon gerne selber mit dem Laufrad neben uns her."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Regionale Snacks

Besonders großen Wert legen Sandra und Daniel Gam auf Nahrungsmittel aus der Region. Nicht nur, dass die Hütte als solche von einem regionalen Holzbauer errichtet wurde, der Großteil der Verpflegungsautomaten wird mit Essen und Trinken aus dem Umkreis befüllt sein. So wird es Milchprodukte von der Molkerei Hüttenthal aus Mossautal geben. Des Weiteren werde die Alm mit täglich frischen Backwaren der benachbarten Bio-Bäckerei Bihn aus Wald-Michelbach beliefert. Außerdem sollen die vorhandenen Fleischwaren ebenfalls von einer regionalen Metzgerei stammen.

Auch Äppler-Fans kommen nicht zu kurz: So werden auf der Kreidacher Höhe Getränke des Birkenauer Apfelwein-Unternehmens Bembel-with-Care einen Platz finden. Um seinen Zuckervorrat nach der anstrengenden Tour hoch auf den Berg wieder aufzufüllen, sollen außerdem Süßwaren der Marke Hitschies Hilfe leisten. Ihr Hauptsitz liegt zwar in Köln, der zweite Standort jedoch befindet sich in Michelstadt. Zudem wird es eine Soft-Eismaschine geben.

"Ein schönes Projekt"

Von der anhaltenden Kritik der Gemeindevertretung an dem Projekt - den Lokalpolitikern soll die Hütte "ein Dorn im Auge sein" - lässt sich das Ehepaar nicht beeindrucken. "Kritische Augen gibt es immer, das ist bei neuen Dingen normal", sagt Sandra Gam, "aber ich denke, die generelle Neugier überwiegt bei den meisten Leuten." Und die Wald-Michelbacherin sagt: "Wir haben auf alles geachtet. Die Hütte bleibt bei den Maßen so im Rahmen, dass sie keiner Baugenehmigung bedarf. Wir haben sie auch extra aus Holz anfertigen lassen, so passt sie wunderbar ins Naturbild. Wir sehen hier kein Problem, sondern erschaffen was Schönes zum Wohl der Bürger."