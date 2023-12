Sommerspiele kehren mit Erfolgsstück zurück

Der Legende auf der Spur

Noch heute ranken sich Geschichten und Legenden um seine Person. In Wald-Michelbach wurde ihm in der Ludwigstraße vor der Sparkasse ein Bronzedenkmal gesetzt. Es zeigt ihn in typischer Pose, die Ziehharmonika in der Hand, den Odenwälder Dreispitz auf dem Kopf, verschmitzt lächelnd. Das Motiv stammt aus einer Amateuraufnahme von Franz Großmann aus dem Jahr 1925, die den Jockel auf dem Gassebrunnen in Wald-Michelbach sitzend zeigt.