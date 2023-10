Sondermüll im Lampertheimer Wald abgeladen

Eine ganze Lkw-Ladung Glaswolle haben bislang Unbekannte im Lampertheimer Forst am Parkplatz Waldesruh abgeladen. Doch das ist nicht die einzige illegale Entsorgung der vergangenen Tage. Eine große Menge Bauschutt und Holz sind auch an einem Feldweg zwischen Neuschloß und Hüttenfeld entdeckt worden. „Der Wilde Müll in und um Lampertheim nimmt wieder zu“, bedauert Florian Müller, Leiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung. „Die beiden großen Funde hatten wir jetzt im Abstand von einer Woche.“