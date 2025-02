Steinachtal-Grundschule: Wie steht es um das 14-Millionen-Projekt in Abtsteinach?

Abtsteinach. Schon bald eineinhalb Jahre ist es her, dass die Steinachtal-Grundschule die heiligen Hallen in Unter-Abtsteinach verlassen hat und in die Interimsschule nach Ober-Abtsteinach gezogen ist. Denn der mehr als 30 Jahre alte Anbau an das denkmalgeschützte, 1904 eingeweihte Schulgebäude war zu klein geworden und hatte weder für die steigenden Schülerzahlen noch für die immer weiter wachsenden pädagogischen Ansprüche genug Platz geboten.