Strickcafé spendet an den Verein Wir DABEI!

Ein bisschen Arbeit war es schon, die vielen Scheine und Münzen zu zählen, die das Strickcafé Heike Klemm vom Verein Wir DABEI! als Spende überreichte, heißt es in der Mitteilung des Strickcafés. Wir DABEI! verfolgt das Ziel, Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Krankheit sowie deren Familien, Betreuern und Kontaktpersonen von Anfang an zur Seite zu stehen und zu helfen. Die Spende wird der Verein dafür verwenden, seine Beratungsarbeit den Ratsuchenden weiter kostenfrei anzubieten. Dank einer großen Anzahl von Wollspenden für das Strickcafé kam die Spendensumme in Höhe von über 370 Euro zusammen. Auch Michaela Masouri von der Interessengemeinschaft Onkomütze hatte einen guten Teil dazu beigetragen und konnte gleich wieder viele fertige Mützen für den guten Zweck mitnehmen.