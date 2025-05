Birkenau: Nächstes Treffen im Strickcafé

Birkenau. Das nächste Strickcafé in Birkenau findet am Donnerstag, 8. Mai, statt. Veranstaltungsort ist Florian’s Essbar in der Hauptstraße 51 in Birkenau, von 15 bis 17 Uhr. Es ist keine Anmeldung erforderlich, Interessenten können hier einfach vorbeikommen und mitmachen, egal ob es um Stricken, Häkeln, Sticken oder Basteln geht.