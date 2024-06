In Weinheim gibt es viele besondere Orte, die das ganz besondere Gefühl namens "Heimat" wecken: den idyllischen Hermannshof, den romantischen Schlosspark, den exotischen Wald, die majestätischen Burgen, die historischen Kirchen, den lebhaften Marktplatz und das charmante Gerberbachviertel.

Nun soll ein außergewöhnliches Projekt entstehen, das diese bunte Vielfalt der Weinheimer Heimat widerspiegelt: „Weinheim häkeln“. Was für eine Masche! Dieses gemeinschaftliche Handarbeitsprojekt wird von Hobby-Künstlerin Renate Breithecker ins Leben gerufen. Sie lädt alle Interessierten ein, gemeinsam an einem großen Weinheimer Kunstwerk zu häkeln oder zu stricken. Das erste Treffen findet am Dienstag, 9. Juli, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Jeder ist herzlich willkommen, ohne vorherige Anmeldung.

Kunstwerk soll im Stadtmuseum ausgestellt werden

Das Ziel ist es, ein beeindruckendes Kunstwerk zu schaffen, das im Jahr der Heimattage 2025 im Stadtmuseum ausgestellt wird. Alle Weinheimer sind eingeladen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und sich zu beteiligen. „Wir freuen uns auf viele kreative Beiträge“, sagen Renate Breithecker und Ada Götz, die Projektleiterin der Heimattage.

Inspiriert vom Museum Frieder Burda in Baden-Baden

Die Inspiration zu diesem Projekt kam durch eine beeindruckende Ausstellung im Museum Frieder Burda in Baden-Baden. Dort zeigten die australischen Zwillingsschwestern Christine und Margaret Wertheim gehäkelte Korallen, um auf die Gefährdung des Great Barrier Reef aufmerksam zu machen. Ihr Aufruf, Korallen zu häkeln, brachte unglaubliche 40.000 Exemplare hervor!

Ein Anfang in Weinheim bereits gemacht, und das Kunstwerk soll in den kommenden Monaten wachsen. Heimat ist für jeden etwas anderes und kann auch mit Plätzen außerhalb Weinheims verbunden sein, deshalb gibt es keine festen Vorgaben für die Motive. „Wir freuen uns auf zahlreiche, bunte und vielfältige Beiträge“, so Renate Breithecker.

Foto: Stadt Weinheim So putzig sehen die gehäkelten Kunstwerke von Renate Breithecker aus Weinheim aus.