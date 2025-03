Weinheim in Masche eröffnet am Dienstag

Weinheim. Heimat ist ein Gefühl – und dieses Gefühl ist oft mit einem Ort, einem Platz und einer besonderen, vertrauten Umgebung verbunden. In Weinheim gibt es viele besondere Orte, an denen sich die Menschen treffen und das Gefühl von Heimat erleben: Hermannshof, Schlosspark und Exotenwald, die Kirchen und die beiden Burgen, Marktplatz und Gerberbachviertel sowie viele andere. Die Stadt als gehäkeltes Kunstwerk ist jetzt in den Heimattagen entstanden – als gemeinschaftliches Handarbeitsprojekt. Es heißt: „Weinheim in Masche“. Für den Aufbau bekam die Häkelgruppe Unterstützung von der Lern-Praxis-Werkstatt.