Wie groß wird der gehäkelte Weinheimer Marktplatz?

Die Weinheimer Heimattage stehen zwar erst im März 2025 an, die Projektgruppe häkelt aber schon seit Anfang Juli. Das Ziel von "Woinem in Masche": die Stadt Weinheim in gehäkelter Form zu repräsentieren. Beim jüngsten Zusammentreffen der Gruppe am vergangenen Mittwoch brachten die Teilnehmer einige ihrer Arbeiten mit und tauschten sich aus.