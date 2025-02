Heimattage 2025

"Woinem in Masche" - Weinheim als Häkelstadt steht kurz vor der Vollendung

Die letzten Maschen fügen sich in das Gesamtbild des Weinheimer Marktplatzes: Die Hobby-Häkler von "Woinem in Masche" feilen in der Lern-Praxis-Werkstatt an den finalen Details.