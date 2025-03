Warum für den Weinheimer John David Khalid das Häkeln mehr als ein Hobby ist

Weinheim/Wünschmichelbach. Von meterlangen Tischdecken bis zu putzigen Teddybären – John David Khalid verwandelt jedes Wollknäuel in ein wahres Kunstwerk. Manche Garne lagern bereits über 40 Jahren in seinem privaten Depot. "Ich häkele, seit ich 14 Jahre alt bin", erzählt der 63-Jährige. Bei schönem Wetter sitzt er in seinem Garten und arbeitet konzentriert an seinen Projekten, an kalten Tagen schwingt er die Häkelnadel vor dem Fernseher. "Dann können es schon mal drei Stunden am Stück werden", fügt er hinzu.